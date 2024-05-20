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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor

        'Sandık Kokusu' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor

        SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosuna başarılı oyuncu Serkay Tütüncü dâhil oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 19:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:16
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        'Sandık Kokusu' kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor
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        'Sandık Kokusu' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor. Diziye 23'üncü bölümden itibaren dahil olacak olan Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek. Kıvanç’ın hikâyesi merakla bekleniyor.

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.