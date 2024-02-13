'Sandık Kokusu'nda sürpriz isim

Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların paylaştığı SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'na Sercan Badur, renkli ve farklı bir karakterle katılıyor.

Mert Melek karakterine hayat verecek olan Sercan Badur, geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandırıyor. Ancak onun gelişi ile zaten durulmayan sular ve hali hazırda karışık olan ilişkiler daha da karışıyor. Çünkü Mert Melek’in geçmişi ile Atilla arasında beklenmedik bir bağ vardır. Ekibe katılmaktan heyecan duyduğunu belirten oyuncu, “Mert’in gelişi ile ortalık iyice alev alacak!” dedi.

Yeni bir sır perdesinin aralanacağı Sandık Kokusu’nda yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu olurken, tüm gözler dizinin 14 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölümüne kilitlendi.

'Sandık Kokusu'nun sürprizler dolu yeni bölümü Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.