Sandık Kokusu'nun ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı! Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi Sandık Kokusu'nun ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan ilk bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan dizi sürükleyici hikayesi ile büyük ilgi uyandırdı. 3 yıl sonra Kuzey'in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor. Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha'nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu'nun hayatı kökünden değişiyor. Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor. Gelecek hafta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU’NUN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üçüncü çocuğunu yeni kucağına alan Karsu, evdeki ortamdan uzaklaşması için küçük oğlu Kuzey’i bir haftalığına annesi Filiz’in yanına göndermeye karar verdi. Filiz, Kuzey’i İstanbul’a götürürken otogarda küçük çocuğu kaybedince, başta Karsu olmak üzere herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişti. Otogarda kaybolan küçük Kuzey tüm çabalara rağmen bulunamadı. Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrıldı. Karsu 3 yıl boyunca oğlunu aramaktan asla vazgeçmezken, herkesin umudu bu süreçte tükenmişti. Bir gün Karsu, büyük kızı Tılsım’ı mutlu etmek için onu Mersin’de bir tekne gezisine götürdü. Bu gezide Karsu hayatının en büyük şokunu yaşadı çünkü tesadüf eseri oğlu Kuzey’e rastladı. Tam 3 yıl sonra oğlu Kuzey’i bulan Karsu şimdi ne yapacaktı?

İşte Sandık Kokusu’nun 2. Bölüm Tanıtımı;

Sandık Kokusu yeni bölümüyle 13 Aralık Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.