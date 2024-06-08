'Sandık Kokusu'nun sezon finalinden ilk tanıtım

SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun sezon finalinden ilk tanıtımı yayınlandı. Karsu’nun, çocukların velayetini almak için düzenli bir hayatının olması gerektiğini öğrendiği tanıtımda, Filiz ve Hasan’ın samimi anları dikkat çekiyor.

Irmak’ın özenle hazırlanıp evden çıktığı sırada karşısında onu gören Kıvanç, çok etkileniyor. Karsu’nun velayet davasını kazanmak için koca arayışına Kıvanç’ın, "Gel evlenelim o zaman biz seninle" teklifiyle karşılık vermesi tanıtıma damgasını vuruyor. Bu teklife Karsu’nun ne diyeceği ve Irmak’ın nasıl tepki vereceği izleyicide büyük merak uyandırıyor.

REKLAM 'SANDIK KOKUSU'NUN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Selin, okulda yaşadığı kazayı ufak bir sakatlıkla atlattı. Selin’in düşüşünden hemen sonra hastanede Karsu’yu gören ve şüphelenen Reha durumu avukatına haber verdi ve Lale’den Karsu’yu takip etmesini istedi. Yeni komşularına yavaş yavaş kendini sevdirmeye başlayan Kıvanç, mangal için yardıma gidince Filiz’in ısrarıyla yemeğe kaldı. Irmak ile atışmalarına rağmen aralarındaki buzlar da erimeye başladı. Hande’nin arkadaşıyla buluştuğu sırada Selin’i kaybetmesi ve ardından onu tehdit etmesi gerilimi artırdı. Hasan’ın gizli ihbarı ile Süleyman’ın tutuklanması polisin dikkatini çekti ve polis Hasan’ı yakın takibe aldı. İsteği üzerine Tılsım’a görkemli bir parti düzenleyen Hande, bu hareketiyle genç kızı çok sevindirdi.

Karsu, çocuklara göz kulak olması için Lale ile konuştu ve Lale, ‘’Ben varken kimse onlara zarar veremez.’’ diyerek Karsu’yu rahatlattı. Tılsım ve Deniz anneleriyle görüntülü konuşurken, Reha çocukların anneleriyle her gün okulda görüştüklerini duydu. Duydukları karşısında şüpheye düşen Reha, Tılsım’ın ağzından laf alamadı. Nihayet çocuklarını Reha gözetiminde görebilecek olan Karsu, Hande’nin parmağında Reha’nın ona eskiden aldığı yüzüğü gördü ve Hande bu duruma çok bozuldu. Çocukların Hande’den korktuğunu Reha’ya söyleyen Karsu, "Çocuklarımın kılına zarar gelirse bu evi başınıza yıkarım!" dedi. Bu olayın ardından Reha’nın Karsu’ya karşı öfkesi giderek daha da büyüdü. Reha işlemleri başlatıp Karsu’yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet etti. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürüldü. Karsu’nun velayet kurallarını ihlal etmesi sonucu alacağı ceza izleyicide merak uyandırdı.