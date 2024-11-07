Sandık Kokusu son bölümde neler oldu? Sandık Kokusu 33. bölüm izle
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Sandık Kokusu, dün akşam 33. bölümüyle seyirci ile buluştu. Haberimizde son bölümü HD kalitesinde ve tek parça izleyebileceğiniz linki ve yeni bölümde yaşanan gelişmeleri paylaştık.
Show TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, dün akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarındaydı. Diziyi kaçıran veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için son bölümü kesintisiz, HD kalitesinde ve tek parça izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık.
SANDIK KOKUSU 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu'nun 33. Bölümünde; Rahim’in nefesini ensesinde hisseden Reha, imza için Karsu’yu ikna etmeye çalışır.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çabaları sonuçsuz kalınca evi zararına satmaya karar verir. Son yaptığından sonra Filiz’e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri eder. Memleketten misafir getirecektir.
Filiz, sürpriz misafirin Hasan’ın eski aşkı olduğundan habersizdir. Geceyi Bora’nın misafir odasında geçiren Ayça, istediğini elde edememenin hayal kırıklığını yaşıyordur. Ancak çalışmak için Bora’nın yalısına gelen Karsu’ya geceyi Bora’yla geçirmiş izlenimi verir.
Hasan, eski aşkı Zehra’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırır. Gerçeği Filiz’den saklamaya çalışırken Zehra, Hasan ile yalnız konuşmak ister ve konuşmaları Filiz’in yanlarına gelmesiyle bölünür.
SANDIK KOKUSU 33. BÖLÜM İZLE
Dün akşam ekranlara gelen Sandık Kokusu 33. bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilir.