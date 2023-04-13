Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Sandık kurullarında temsilcisi olmayan partiler ne yapacak? - Gündem Haberleri
ABONE OL

Sandık kurullarında temsilcisi olmayan partiler ne yapacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kendi aday listesinden seçime girmediği gerekçesiyle HDP ve Saadet Partisi’nin 81 ilde, CHP’nin 7, İYİ Parti’nin ise 9 ilde seçim ve sandık kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar verdi. Peki bu durumda sandık kurulları nasıl oluşturulacak? AK Parti ve CHP’nin YSK temsilcileri Habertürk’e konuştu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'in özel haberi...

Sandık kurullarında temsilcisi olmayan partiler ne yapacak? - Gündem Haberleri
Habertürk Ankara

YSK ,kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listesinden girme kararı alan HDP’nin yurt içi ve yurt dışı sandık kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar vermişti. Aynı durum seçime kendi listesinden girmeyen Saadet Partisi için de geçerli olacak. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel sosyal medya hesabından “YSK seçimlere katılmayacağını bildiren HDP ile Saadet Partisi’nin her yerde, aday listesi vermeyerek CHP 7 ilde, İYİ Parti 9 ildeki tüm ilçe seçim kurulu üyelerinin düşeceğini, sandık kurullarına üye veremeyeceklerine, seçim kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar verdi” mesajını paylaştı.

CHP’NİN 7, İYİ PARTİ’NİN 9 İLDE TEMSİLCİSİ OLMAYACAK

CHP ve İYİ Parti ise 16 ilde milletvekili aday listelerinde işbirliği yapma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda CHP 7 ilde, İYİ Parti ise 9 ilde YSK’ya aday listesi sunmadı. Aralarında Adıyaman, Van, Batman’ın da bulunduğu 9 ilde İYİ Partili adaylar CHP listesinden, Gümüşhane, Aksaray, Bitlis ve Muş’un dahil olduğu 7 ilde ise CHP’li adaylar İYİ Parti listesinden seçime katılacak. Millet İttifakı çatısı altında yapılan işbirliği bu illerdeki sandık kurullarının oluşumunda da etkili olacak.

AK PARTİ’Lİ ÖZEL: BU BİR YASAL ZORUNLULUK, PROBLEM OLMAZ

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de bu durumun Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nun bir gereği olduğunu belirtti. Seçim güvenliği açısından sorun yaratacak bir durumun söz konusu olmayacağını ifade eden Recep Özel ilçe seçim kurulları ile sandık kurullarının oluşumunda “ Eksik üye ve temsilcinin bulunması durumunda, çıkan partilerin yerine seçime kendi logosuyla katılacak partilerin temsilcileri olacak. Yine sandık kurullarında beş farklı partinin üyesi olacak. Seçim güvenliği açısından bir problem olmaz” değerlendirmesini yaptı.

“ALTERNATİF ÖNLEMLER PLANLADIK, SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

CHP: BİZ BU RİSKİ ÜSTLENDİK

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada seçime kendi listelerinden girmeyen partilerin ilçe seçim kurulları ile sandık kurullarına üye ve temsilci vermemesinin yasadan kaynaklı olduğunu hatırlattı. “ Bu bir riskti, 6’lı masa görüşmeleri sırasında biz bu riski üstlendik. Bu kararı verirken alternatif önlemleri planladık. Örgütlerimizle konuştuk. Sandığa sahip çıkacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın” değerlendirmesini yaptı.

SANDIK KURULLARI NASIL OLUŞTURULUYOR?

Sandık kurulları Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna göre belirleniyor. Yasa sandık kurullarının ilçe seçim kurulunca oluşturulmasını öngörüyor. Buna göre, ilçe seçim kurulu başkanı o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy alan 5 partiden her sandık için birer asıl birer yedek üye adını belirlemelerini istiyor.

SANDIK KURULLARINDA PARTİ TEMSİLCİLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısının 5’ten az olması durumunda, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerin oylarının oylarının büyüklük sırasına bakılıyor, eksik üye buna göre tamamlanıyor. Oylarda eşitlik varsa kura çekiliyor.

Sandık kurulu üyeliklerinin bu şekilde de tamamlanamaması durumunda “ o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında kura çekimine” gidiliyor.

YURT DIŞINDAKİ SANDIK KURULLARI

Yurt dışında ise bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinden çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluşuyor. 2018 seçimlerinde AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaşmaları nedeniyle 14 Mayıs seçimlerinde yurtdışı sandık kurullarında üye bulundurma hakkı elde etmişti. Ancak HDP seçime kendi listesinden girmeyeceği için bu hakkı kullanamayacak. HDP’nin yerine ülke genelinde dördüncü parti konumunda bulunan MHP’nin temsilcileri görev yapacak.

İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREVİ

Seçimin düzen içinde yürütülmesini sağlamak için gereken tüm tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, sandık kurullarını kurmak ve sandık kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak ilçe seçim kurullarının görevleri arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Malatya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi ...
İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
2023 LGS sınav tarihi: LGS ne zaman, başvurular bitti mi, hangi konular var?
GÜNDEM LGS ne zaman?
Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili Nisan'ın kaçında başlıyor?
GÜNDEM Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
14 Nisan 2023 il il cuma namazı saatleri İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara! Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM Cuma namazı saat kaçta?
TBMM Başkanı Şentop, AKPM heyetini kabul etti
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop, AKPM heyetini kabul etti
İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 2022 yılı faaliyet raporunu sundu
GÜNDEM İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 2022 yılı faaliyet raporunu ...
Çankırı merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu
GÜNDEM Çankırı merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu
ÖDEMELER BAŞLIYOR! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Ödemeler başlıyor! Bayram ikramiyesi ne zaman ...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda bırakılmamalı
GÜNDEM Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.