Sandnes - Ullensaker / Kisa rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Sandnes ile Ullensaker / Kisa, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 22 puanlı Sandnes 8. sırada bulunuyor, Ullensaker / Kisa 26 puana sahip ve 5. sırada. Sandnes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ullensaker / Kisa, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 521 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandnes kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ullensaker / Kisa sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sandnes son haftadaki Fredrikstad müsabasında 3-0 yenildi.

Ullensaker / Kisa ise Levanger karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sandnes, 13 gol attı ve 7 gol yedi.

Ullensaker / Kisa, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ullensaker / Kisa 18 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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