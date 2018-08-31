Sanica Boru Elazığspor - Balıkesirspor maçı öncesi rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Sanica Boru Elazığspor ile Balıkesirspor, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Sanica Boru Elazığspor 1 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Balıkesirspor 2 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Sanica Boru Elazığspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Balıkesirspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 499 kodlu maçı oynayanlar; Sanica Boru Elazığspor galibiyet oranı 2.55, beraberlik oranı 3.10, Balıkesirspor galibiyet oranı 2.05. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sanica Boru Elazığspor önceki hafta Manisaspor mücadelesinde 2-1 yenildi.

Balıkesirspor ise Eskişehirspor maçında 2-3 yenildi.

Sanica Boru Elazığspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sanica Boru Elazığspor, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Balıkesirspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Balıkesirspor, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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