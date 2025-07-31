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        Haberler Bilgi Gündem SANİYE SANİYE SON DEPREMLER LİSTESİ 31 TEMMUZ 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 31 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 31 Temmuz 2025 Perşembe verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. İşte, 31 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:16 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:16
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        Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 31 Temmuz 2025 son depremler listesi...

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        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 31 Temmuz Perşembe günü saat 07.15 itibarıyla büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.

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        31 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-07-31 06:33:21 40.085 26.0875 13.16 ML 1.6 Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)

        2025-07-31 06:28:28 39.33583 28.87028 7.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)

        2025-07-31 06:20:32 39.23972 29.0 6.98 ML 1.3 Simav (Kütahya)

        2025-07-31 05:19:20 39.97194 39.59056 6.83 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)

        2025-07-31 05:09:47 39.58972 26.42889 6.96 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)

        2025-07-31 05:07:08 38.11361 37.79139 7.8 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

        2025-07-31 05:00:07 38.84833 28.78444 6.75 ML 1.2 Selendi (Manisa)

        2025-07-31 04:43:43 37.67667 36.1725 6.99 ML 2.4 Kadirli (Osmaniye)

        2025-07-31 03:54:40 36.16306 27.46889 7.05 ML 1.6 Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla)

        2025-07-31 03:53:29 36.50694 28.75056 6.61 ML 1.1 Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla)

        2025-07-31 03:47:13 38.53278 38.02333 6.99 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)

        2025-07-31 03:38:34 38.78333 40.02389 7.26 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)

        2025-07-31 03:19:28 37.67583 36.17111 7.1 ML 2.2 Kadirli (Osmaniye)

        2025-07-31 03:19:08 38.49361 38.02917 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)

        2025-07-31 03:11:45 37.18333 36.70639 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)

        2025-07-31 02:48:56 38.21694 38.62639 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

        2025-07-31 02:15:23 37.22639 36.58694 7.0 ML 1.0 Bahçe (Osmaniye)

        2025-07-31 01:34:13 38.12472 36.57306 7.03 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)

        2025-07-31 01:26:09 38.86194 37.42139 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)

        2025-07-31 00:29:59 40.08083 40.01222 7.0 ML 1.3 Merkez (Bayburt)

        2025-07-31 00:15:49 38.63583 42.87639 7.02 ML 1.9 Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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