Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Sanki üzerimde bomba var" şakası uçaktan indirdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bir şaka yaptı polis uçaktan indirildi!

        İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçağında bir yolcunun, "Sanki üzerimde bomba var" şakası paniğe neden oldu. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:26 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir şaka yaptı polis uçaktan indirildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; THY'nin İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı.

        DURUM PİLOTA BİLDİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada bir yolcunun "Sanki üzerimde bomba var" cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü. Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi.

        PİLOT UÇAĞA POLİSİ ÇAĞIRDI

        Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı. Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #thy
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız