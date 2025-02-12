Şanlıurfa'da "Bereket Kart" tanıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince "Her evde bereket, her kalpte umut" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen "Bereket Kart" lansman programı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, engelliler müzik korusunun seslendirdiği eserlerle devam etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çok anlamlı bir organizasyon için bir araya geldiklerini söyledi. Daha önce Liman Ayık Yaşam Derneği ile birlikte yürüttükleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının örnek gösterilen bir proje olduğunu ve bunun da meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Gülpınar, şöyle konuştu:

"Bugün burada dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi olacak bir adımı hep birlikte atıyoruz. İkinci projemiz dediğimiz mağdur ve ihtiyaç sahibi aileler ki Şanlıurfa'da sayıları çok fazla. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak bizim için en önemli iki konudan birisi. Madem Allah'ın rızasını kazanmak için buraya geldik, işte Allah'ın rızasını kazanabileceğimiz, onların duasına talip olduğumuz en önemli kesim ihtiyaç sahibi olan kesim ihtiyaç sahipleridir. Bunların içinde dulu var, yetimi var, öksüzü var, her türlü mağdur insan var. İşte bunlara biz el uzattığımızda inanıyoruz ki o makamın hakkını o zaman vermiş olacağız. Uygulayacağımız bu sistemle insan onuruna layık bir şekilde herkes kendi ihtiyacı neyse bizim kendi ihtiyaçlarını belirlememizden ziyade kendi ihtiyacı neyse anlaşmalı marketlerden iş yerlerinden gidip ihtiyacı olanı orada alsın. İnanıyorum ki "Bereket Kart" ile birçok haneye umut, sofralara bereket olacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatına dokunarak onların yüzündeki tebessümün bir parçası olacağız."