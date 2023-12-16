Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Şanlıurfa'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Sağlık Bakanı Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heimlich yine kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan çocuk eczanede bulunan güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        BAKAN KOCA: HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARIR

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüleri, sosyal medya hesabından "Heimlich manevrası hayat kurtarır" notuyla paylaştı.

        Bakan Koca, "Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, ⁠annesiyle eczaneye gelen 4 yaşındaki kız çocuğu elindeki şekeri yutmak isterken, şeker boğazına takıldı. ⁠Kız çocuğunun nefes alamadığını fark eden ve eczacı oğlunun işyerinde bulunan güvenlik görevlisi, Heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.⁠ Müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu