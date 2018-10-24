Yer, Şanlıurfa...

Olay, bu sabah, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakini Tuncay Vurgun, işe giderken, parkta bir kediyi ölü gördü. DHA'nın haberine göre, hayvanın kulakları ile ayaklarının kesilip, çevreye atıldığını fark eden Vurgun, belediye görevlilerine haber verdi.



İhbarla gelen belediye görevlileri, kediyi ve hayvana ait parçaları parktan alarak, götürdü. Kediyi işkence yaparak, öldürenlerin yakalanıp, cezalandırılmasını isteyen Tuncay Vurgun, "Sabah işe gitmek için evden çıktım. Evimin karşısında bulunan parkta ölmüş kedi buldum. Kedinin kesilen ayakları ve kulakları da etraftaydı" dedi. Kediyi işkence yaparak öldüren kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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