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Şanlıurfa'da koca dehşeti! Önce eşini, sonra sağlık çalışanlarını darbetti

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet bir türlü durdurulamıyor! Şanlıurfa'da evde tartıştığı eşini darbederek hastanelik eden öfkeli koca, hastanenin acil servisinde ise sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis, sağlık çalışanlarını darbeden adam ve beraberindeki 2 akrabasını gözaltına aldı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Şanlıurfa'da koca dehşeti! Önce eşini, sonra sağlık çalışanlarını darbetti
Önce eşini, sonra sağlık çalışanlarını darbetti
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DHA

Şanlıurfa'da Yaşar A, evde tartıştığı eşi Ayşegül A'yı darbetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşegül A'nın peşinden giden eşi Yaşar A. ile yakınları, bu kez de hastanede rapor hazırlayan sağlık çalışanlarını darbetti. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül A, evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada eşi Yaşar A. tarafından darbedildi.

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden Yaşar A. ile beraberindeki akrabaları Mehmet A. ve Turgut A. da acil servise geldi. Yaşar A. ve yanındaki 2 akrabası, acil serviste tedaviye alınan Ayşegül A'nın yanına giderek, sağlık çalışanlarının adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBETTİLER

Güvenlik görevlisinin, Yaşar A. ve yanındakilerin kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Yaşar A. ile yakınları, güvenlik görevlisi ile duruma müdahale etmek isteyen erkek hemşireyi darbetti. Personelin durumu bildirmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Yaşar A, Mehmet A. ve Turgut A'yı gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre; darbedilen güvenlik görevlisi ile hemşire ise başka bir hastaneden darp raporu alıp, şüphelilerden şikayetçi oldu.

ŞİDDET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan kişilerin, sağlık çalışanlarını darbettiği, bu esnada diğer sağlık çalışanlarını kapıyı kapattığı görüldü. Sağlık görevlilerinin 3 kişinin içeriye girmesini engellediği sırada acil servis camının kırılması da görüntülere yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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