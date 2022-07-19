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Şanlıurfa'da otomobil sürüye çarptı: 20 hayvan öldü

Şanlıurfa Siverek'te aniden yola çıkan koyun sürüsüne, otomobil çarptı. Feci kazada 19 koyun ve 1 eşek ölürken, otomobil sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil sürüye çarptı: 20 hayvan öldü
Otomobil sürüye çarptı: 20 hayvan öldü
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DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 19 koyun ve 1 eşek öldü.

Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19'u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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