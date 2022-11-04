Şanlıurfa'da feci kaza 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıfura'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Kızılkaya (60) ile yanında bulunan yakını Selvi Kızılkaya (40) hayatını kaybetti, 6 yaşındaki Melis Kızılkaya ise yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı yırtıldı, motoru yerinden fırladı.



Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Suruç karayolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki pamuk yüklü 63 VM 513 plakalı TIR ile Mehmet Kızılkaya´nın kullandığı 27 ZB 261 plakalı otomobil, Koçören Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup bariyerlere de çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Kızılkaya ile yanında bulunan Selvi Kızılkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Melis Kızılkaya ise ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren Mehmet ve Selvi Kızılkaya'nın cenazeleri kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, TIR sürücüsü Mehmet A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.