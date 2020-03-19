AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa gömülü 97 kilogram patlayıcı bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsaldaki Şekerli Mahallesi'nde arama yaptı.

Ekipler, toprağa gömülü bidonlara konulmuş onar ve beşer kilogramlık poşetlerde 97 kilogram toz TNT, bir alıcı ve verici ile 15 elektrikli fünye ele geçirdi. Ekiplerin patlayıcıyı toprağa gömenlerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.