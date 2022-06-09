Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 28 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 28 gözaltı
ABONE OL

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 150 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 28 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 28 gözaltı
0:00 / 0:00
AA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 150 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 20 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı
İlker Başbuğ hakkında 3 yıl hapis istemi
GÜNDEM İlker Başbuğ hakkında 3 yıl hapis istemi
Son dakika: Kırşehir'de sevgilisi ile öldürülen Hasan Aydoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM Şeyma öldürülmüştü! 77 gün sonra ikinci acı!
Son dakika: İYİ Partili Oral, disiplin kuruluna sevk edildi
GÜNDEM Akşener özür diledi, Oral disipline sevk edildi
Küfürlü konuşma tartışmasında cinayet!
GÜNDEM Küfürlü konuşma tartışmasında cinayet!
Son dakika: 7'nci kattan düşmüştü! Oteldeki şüpheli ölüme takipsizlik
GÜNDEM 7'nci kattan düşmüştü! Oteldeki şüpheli ölüme ...
Son dakika: İstanbul'da Miray bebeğin ölümünde 2 doktora hapis!
GÜNDEM Miray bebeğin ölümünde 2 doktora hapis!
Arkeolojik alanda iş makinesiyle kazıya suç duyurusu - Haberler
GÜNDEM Arkeolojik alanda iş makinesiyle kazıya suç duyurusu
Ölüm hasta ziyaretinde yakaladı - En Son Haberler
GÜNDEM Ölüm hasta ziyaretinde yakaladı
Son dakika haberleri: Tosuncuk ve ağabeyi hakim karşısında: "Bizi neyle suçluyorlar anlamadım"
GÜNDEM Tosuncuk ve ağabeyi hakim karşısında: "Bizi neyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.