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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Takip edip katlettiler! İki kardeşe silahlı saldırı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Takip edip katlettiler! İki kardeşe silahlı saldırı!

        Şanlıurfa'da yolda yürüyen 2 kardeş, kendilerini takip eden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:29
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        İki kardeşe silahlı saldırı!
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        Şanlıurfa'da yolda yürüyen Yakup (29) ve Yusuf Aydoğdu (32) kardeşler, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşlere alışveriş merkezi yakınında yürüdükleri sırada, iddiaya göre kendilerini takip eden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilden uzun namlulu tüfek ve tabancayla peş peşe ateş açıldı.

        Kurşunların isabet ettiği kardeşler yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Çevredekiler, yerde yatan yaralı kardeşlere gömleklerini çıkartıp, tampon uygulayarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekipleri, kardeşleri Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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