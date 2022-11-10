Hatay'da ağaca asılı bulunan Fidan, Şanlıurfa'da toprağa verildi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SON YOLCULUĞUNA GELİNLİKLE UĞURLANDI

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 5 gündür aranan ve portakal bahçesinde cansız bedeni bulunan Fidan Tunç (14), memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından Suruç ilçesine bağlı Kara Mahallesi'ne getirilen Tunç'un cenazesinde yakınları uzun süre ağıt yakarak gözyaşı döktü. Tunç, kılınan cenaze namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-11-10 16:09:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.