2 polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları, Suriye´ye kaçmak isterken yakalandı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, pompalı tüfekle 2 polis memurunu bacağından yaralayıp, kaçan uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isterken yakalandı.

Olay, dün akşam Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, 3 şüpheliyi tespit etti. Takip edildiklerini ve yakalanacaklarını fark eden şüphelilerden biri, otomobildeki pompalı tüfekle sivil polislere ateş açtı. Saldırıda polis memurları A.B. ve O.K., ayaklarından vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedaviye alındı. Polis ve jandarma ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmayla 3 şüpheliyi, Yardımcı Mahallesi'nde tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, güvenlik güçlerine yakalanmamaları halinde yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçacakları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-11-29 13:40:00



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