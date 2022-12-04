Bahar'ı öldüren kardeşi: Polis yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim (2) - Yeniden

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

İnşaat mühendisi ablası Bahar Hezer'i pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Yekta Hezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-12-04 16:05:27



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