Bahar'ı öldüren kardeşi: Polis yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim (2) - Yeniden

TUTUKLANDI
İnşaat mühendisi ablası Bahar Hezer'i pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Yekta Hezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-12-04 16:05:27
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