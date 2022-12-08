Şanlıurfa'da kazalar kamerada

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA kent merkezinde son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Kazalardan birinde, kavşakta bebek arabasıyla yolun karşısına geçen bir kadının da aralarında olduğu yayaların, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-12-08 12:02:26
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