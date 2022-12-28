Yol yapım işçisi, iş makinesinin altında kalıp öldü 

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, yol yapım işinde çalışan işçi Mehmet Akbalık, (38) manevra yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunda meydana geldi. Yol yapım işinde çalışan Mehmet Akbalık, operatörünün geri manevra yaptığı iş makinesinin altında kaldı. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Akbalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-12-28 13:49:55
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