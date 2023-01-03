Otomobilde 91 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 91 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Eğitimli köpek ile araçta yapılan aramada, 91 kilo 550 gram skunk bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobildeki 2 kişiyi de gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-01-03 14:32:08



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