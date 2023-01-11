İzmit'te silahlı saldırıda ölen sağlık çalışanı Şanlıurfa'da toprağa verildi

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)İZMİT'te evinin önünde, silahlı saldırıda ölen sağlık çalışanı Hürrem Doğan (31), memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Ayazma Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta meydana gelen olayda, Hürrem Doğan oturduğu sitenin bahçesinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Doğan, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Hürrem Doğan'ın akrabası olduğu ileri sürülen İ.Ö. gözaltına alındı.

Hürrem Doğan'ın cenazesi, otopsinin ardından İzmit'ten yakınları tarafından alınıp memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Kısas Mahallesi'nde helallik alınmasının ardından Doğan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-01-11 13:46:39



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