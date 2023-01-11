İzmit'te silahlı saldırıda ölen sağlık çalışanı Şanlıurfa'da toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit'te silahlı saldırıda ölen sağlık çalışanı Şanlıurfa'da toprağa verildi

DHA

İzmit'te silahlı saldırıda ölen sağlık çalışanı Şanlıurfa'da toprağa verildi


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)İZMİT'te evinin önünde, silahlı saldırıda ölen sağlık çalışanı Hürrem Doğan (31), memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Ayazma Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta meydana gelen olayda, Hürrem Doğan oturduğu sitenin bahçesinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Doğan, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Hürrem Doğan'ın akrabası olduğu ileri sürülen İ.Ö. gözaltına alındı.
Hürrem Doğan'ın cenazesi, otopsinin ardından İzmit'ten yakınları tarafından alınıp memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Kısas Mahallesi'nde helallik alınmasının ardından Doğan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-01-11 13:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Kocaeli'deki silahlı saldırıda ölen radyoloji teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki silahlı saldırıda ölen radyoloji ...
Şanlıurfa'da müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da müebbet hapis cezası bulunan firari ...
Şanlıurfa'da "Tarım Öğretiminin 177. Yılı Etkinliği" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da "Tarım Öğretiminin 177. Yılı Etkinliği" ...
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu
Şanlıurfa'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 320 kalp ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma ...
Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi ...
Belediye başkanlarından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
(Görüntülü)ŞANLIURFA&#039;DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA'DA TARİHİ ESER ...
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 6 heykel, 2 bin 104 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 6 heykel, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.