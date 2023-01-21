Şanlıurfa´da konteynerde bebek cesedi bulundu

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da 2 kağıt toplayıcısı, konteyner içinde kız bebek cesedi buldu. Sağlık görevlileri bebeğin yeni doğduğunu belirlerken, polis soruşturma başlattı.

Olay, Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı 2 genç, çöp konteynerini karıştırdığı sırada, beze sarılı bebek cesedi gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, cesedin yeni doğmuş kız bebeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerdeki incelemelerinin ardından bebek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kolunda doğum bilgi bileziği olan bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-01-21 18:02:45



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