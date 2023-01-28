Şanlıurfa'da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, Viranşehir, Akçakale ve Suruç ilçelerindeki polis denetimlerinde 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde çalıntı motosiklet mağduriyetlerinin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Suruç, Viranşehir ve Akçakale emniyet müdürlüklerinin de katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı. Ekipler, uygulamalarda 75 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikletlere el koyan polis, 49 şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-01-28 12:34:07
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