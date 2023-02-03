Şanlıurfa'da, başıboş eşekler soğuktan etkilenmemeleri için toplandı



Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kırsal bölgelerde başıboş eşekler, soğuktan etkilenmemeleri ve donmamaları için toplanarak hayvan barınağına götürüldü.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde yem bulmakta güçlük çeken hayvanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu kırsal bölgelerde bulunan başıboş eşekleri, donmaması amacıyla topladı. Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ve tüm hayvanları toplamaya çalıştıklarını belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Şefi Yunus Yargı, ''Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak´ın talimatıyla soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük geçen hayvanlar için harekete geçtik. Merkez ve kırsal bölgelerde başıboş hayvanları telef olmaması için topluyoruz. Topladığımız hayvanları barınağa getirerek bakımlarını yapıyoruz. Hayvanların soğuk kış günlerinden etkilenmemesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2023-02-03 14:39:59



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