Şanlıurfa´da ulaşıma kapanan 160 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde ulaşıma kapanan 160 köy yolu için de çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırınca Siverek-Diyarbakır karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle aksamalar yaşandı. Yol trafiğe kapatılırken, yer yer ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

160 KÖY YOLU İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kırsal bölgelerde ise, kapanan 160 köy yolunun açılması için harekete geçen Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yolların açılması ve ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2023-02-04 19:43:53



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