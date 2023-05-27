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Şanlıurfa´da kız çocuğuna istismar girişimine tutuklama

DHA

Şanlıurfa´da kız çocuğuna istismar girişimine tutuklama


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, evin önünde tek başına oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu şeker almaya bahanesiyle kandırıp metruk bir eve götürerek, cinsel istismar girişiminde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan M.D. (40), tutuklandı.
Sırrın Mahallesi'nde 25 Mayıs günü, M.D evinin önünde oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu şeker alma ve para verme bahanesi ile kandırdı. M.D., bir süre birlikte yürüdüğü kız çocuğunu tek katlı metruk eve götürdü. Bu sırada mahalleli, kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark etti. Kızı kurtaran mahalleli, daha sonra yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden kurtardığı M.D.´yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.D., "Çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-05-27 12:38:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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