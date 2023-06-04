Şanlıurfa´da inşaat kazısında patlamamış havan mermisi bulundu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde, inşaat için temel kazısı yapılan alanda patlamamış havan mermisi bulundu.
Suriye´nin Resulayn kentine sınır komşusu olan Ceylanpınar'ın 15 Temmuz Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesine havan mermisi takıldı. Toprağın altında bulunan havan mermisini fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ardından havan mermisi kontrolü şekilde patlatıldı. Yaşanan patlama anı cep telefonuyla görüntülenirken, imha edilen havan mermisinden yükselen duman ise ilçe merkezinde tedirginlik yarattı. Ekipler, yapmış olduğu incelemede havan mermisinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye´ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK/YPG'li teröristler tarafından atıldığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-06-04 19:34:08
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