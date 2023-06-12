Şanlıurfa´da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Ziya Kaya (12), yaşamını yitirdi.

Olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesinde meydana geldi. Yakınlarıyla piknik yapan Ziya Kaya, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuk, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen su altı dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada Ziya Kaya'nin cansız bedenine ulaştı. Kaya´nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-06-12 13:20:23



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