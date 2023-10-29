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        Zırhlı araç tarlaya devrildi; 3 asker yaralandı

        ŞANLIURFA´nınCeylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:00
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        Zırhlı araç tarlaya devrildi; 3 asker yaralandı
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        ŞANLIURFA´nınCeylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 asker yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Aslanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Zırhlı askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, araçtaki 3 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedavi atına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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