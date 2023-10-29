Zırhlı araç tarlaya devrildi; 3 asker yaralandı
ŞANLIURFA´nınCeylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 asker yaralandı.
ŞANLIURFA´nınCeylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 asker yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Aslanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Zırhlı askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, araçtaki 3 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedavi atına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.