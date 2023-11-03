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        Karahantepe'deki insan heykeline 'kutulu koruma'

        ŞANLIURFA'daönemli keşiflerin yapıldığı Karahantepe'de bulunan 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli, kış aylarında zarar görmemesi için dikdörtgen şeklinde ahşap kutu ile kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:55
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        Karahantepe'deki insan heykeline 'kutulu koruma'
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        ŞANLIURFA'daönemli keşiflerin yapıldığı Karahantepe'de bulunan 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli, kış aylarında zarar görmemesi için dikdörtgen şeklinde ahşap kutu ile kaplandı.

        Şanlıurfa'da tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler Projesi kapsamında; bu yıl 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda, son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Karahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında gerçekçi yüz ifadesi ile ön plana çıkan 2,3 metre yüksekliğindeki heykel de zemine sabitlenmiş olarak bulundu.

        KIŞA KARŞI KORUMA

        Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin öne çıktığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş 1 akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı. Kazı çalışmalarının sona ermesinin ardından 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli, kış şartlarında zarar görmemesi için ahşaptan yapılma, dikdörtgen bir kutu ile kaplandı.

        SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

        Kim tarafından çekildiği bilinmeyen 'kutulu koruma' fotoğrafı ise sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Birçok kullanıcı, heykelin cinsel organının gözükmemesi için kutu ile kaplandığını iddia etti. Kazı alanında görevli arkeologlar ise heykelin kötü hava koşullarından korunması için bu yöntemin tercih edildiğini söyledi.

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