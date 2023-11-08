Şanlıurfa´da 20 ceylan, doğaya salındı

ŞANLIURFA´da,75. Yıl Ceylan Üretim İstasyonu´nda doğan 20 ceylan, doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce koruma altında tutulan ve sayılarını artırmak amacıyla 2005 yılında kurulan 75'inci Yıl Ceylan Üretim İstasyonu'nda dünyaya gelen 20 ceylanın doğaya salımı için tören düzenlendi. Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´nda düzenlenen tören alanına kutuların içerisinde getirilen ceylanlar doğaya salındı. Törene katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının 15 bin 337 hektarlık büyüklüğü sahip olduğunu belirterek, "2022 yılında burada yapılan envanter çalışmasında 393 ceylan tespit ettik. Ceylanların sayılarının arttırılması için 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu´nu faaliyete geçirdik. Üretme istasyonundaki yavru sayısında bu yıl 132 yavruyla rekor bir düzeye ulaştık. Nesli tehlike altında olan ceylanlarımıza adeta anne şefkati ile bakıyor. Ceylanların vatandaşlarca bilinirliliğini artırmak, çocuklarımıza doğa koruma bilincini aşılamak amacıyla 2022 yılında ziyaretçi merkezimizi hizmete aldık" diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-11-08 16:31:38