KOSGEB deprem desteğine başvuru 45 bin oldu (2)

ŞANLIURFA'DAKOBİ'LEREDESTEK PROGRAMI ANLATILDI

Şanlıurfa Ticaret Odasında depremden etkilenen KOBİ´lerin faaliyetlerinin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile esnaf ile işletmecilerin katıldığı toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ´lere destek programı ile can suyu olmak istediklerini söyledi. Hayata geçen programla depremden zarar gören işletmelere 200 ile 750 bin lira destek sağlanacağını kaydeden İbrahimcioğlu, şunları söyledi:

"İki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 450 milyon dolar bütçeli Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı'nın detaylarını konuşmak için bugün Şanlıurfa´da toplandık. Bu program kapsamında 8 ili ziyaret ettik. Şu anda 9´uncu ilimizdeyiz. Bu kapsamda bilgilendirmemizi yerinde yapmak sizlerin tespit ve önerilerinizi alıyoruz. Burada yüz yüze soru ve cevapları alacağız."