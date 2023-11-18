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        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

        ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:30
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        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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        ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 11´inci kilometresi Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zeki Nas (43) yönetimindeki 01 VM 115 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen Hacı Güzey'in(32) kullandığı 63 AFJ 632 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Yusuf Nas (73), Zeynep Nas (63), Medine Güzey (14), Melek Kılıçlı (28) ve  Feride Güzey (35) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Mehmet SEZGİN

        2023-11-18 13:25:42

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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