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        Şanlıurfa´da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

         ŞANLIURFA´nınBozovailçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Emin Eraslan (62) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:20
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        Şanlıurfa´da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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         ŞANLIURFA´nınBozovailçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Emin Eraslan (62) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bozova ilçesinin Hilvan yol ayrımında meydana geldi. İlçe merkezine giden Emin Eraslan´ın kullandığı 06 FM 0571 plakalı otomobile Mustafa K. yönetimindeki 63 M 7823 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Emin Eraslan hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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