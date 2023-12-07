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        6 ay önce intihar eden sevgilisinin eşi ve akrabaları tarafından öldürülmüş

        ŞANLIURFA'dabaşından tabanca ile vurulan Nurdi Kazan'ın (33) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Sedat K. cinayeti itiraf ederken, Kazan'ın Sedat K.'nin intihar eden eşi Türkan K. ile ilişki yaşadığı, bu durumun ortaya çıkması ile Almanya'ya kaçtığı, 5 gün önce döndüğü Viranşehir'de kadının eşi ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:20
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        6 ay önce intihar eden sevgilisinin eşi ve akrabaları tarafından öldürülmüş
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        ŞANLIURFA'dabaşından tabanca ile vurulan Nurdi Kazan'ın (33) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Sedat K. cinayeti itiraf ederken, Kazan'ın Sedat K.'nin intihar eden eşi Türkan K. ile ilişki yaşadığı, bu durumun ortaya çıkması ile Almanya'ya kaçtığı, 5 gün önce döndüğü Viranşehir'de kadının eşi ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Viranşehir'de 4 Aralık'ta kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, başından tabancayla vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölen kişinin Nurdi Kazan olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 8 kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüphelilerden Sedat K., cinayeti itiraf etti.

        BOZULAN CEP TELEFONU İLE ORTAYA ÇIKTI

        6 ay önce intihar eden Türkan K.'nin eşi olan Sedat K.'nin işlediği cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre; Nurdi Kazan´ın bozulan cep telefonunu götürdüğü tamircide 3 çocuk annesi Türkan K. ile ilişki yaşadığına dair uygunsuz görüntüler ortaya çıktı. Telefon tamircisi de Türkan K.´nin yakınlarına haber verdi.

        İNTİHAR EDEN KADININ MEZARINA GİTTİ

        Bunun üzerine Türkan K. tabanca ile yaşamına son verirken, öldürüleceğini düşünen Nurdi Kazan da Almanya'ya kaçtı. Bir süre Almanya'da kalan Kazan, 5 gün önce Şanlıurfa'ya döndü. Burada Türkan K.'nin mezarı başına giden Kazan'ı görenler, kadının yakınlarına haber verdi. Bunun üzerine kadının yakınları, mezarlık çıkışında Kazan'ı yakalayıp, götürdükleri boş arazide 2 ayrı tabanca ile başından vurarak öldürdü.

        Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Sedat K., Mehmet Emin K., Mahsun K., Mehmet K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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