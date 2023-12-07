Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele" kapsamında, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 32 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce, Şanlıurfa, Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Mersin'de 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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