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        Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:29
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        Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele" kapsamında, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 32 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce, Şanlıurfa, Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Mersin'de 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

        Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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