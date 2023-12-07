Şanlıurfa'da erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan ve yapılan araştırmada Nurettin Kazan'a (33) ait olduğu belirlenen cesetle ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında 4 Aralık'ta vatandaşlarca bulunan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.