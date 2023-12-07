Şanlıurfa'da erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan ve yapılan araştırmada Nurettin Kazan'a (33) ait olduğu belirlenen cesetle ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında 4 Aralık'ta vatandaşlarca bulunan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
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