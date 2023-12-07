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        Şanlıurfa'da erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:20
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        Şanlıurfa'da erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan ve yapılan araştırmada Nurettin Kazan'a (33) ait olduğu belirlenen cesetle ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında 4 Aralık'ta vatandaşlarca bulunan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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