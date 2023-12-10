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        Şanlıurfa´da geline bir valiz dolusu altın takıldı

         ŞANLIURFA´daaşiretdüğününde geline bir valiz dolusu altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan ise 6 milyon TL çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:20
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        Şanlıurfa´da geline bir valiz dolusu altın takıldı
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         ŞANLIURFA´daaşiretdüğününde geline bir valiz dolusu altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan ise 6 milyon TL çıktı.

        İzol Aşireti´nden iş insanı Mehmet Urmak´ın inşaat mühendisi oğlu Erhan Urmak ile Özdiker ailesinden iş insanı Celal Özdiker´in kızı Burcu Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Nikah töreninde, şarkıcı Ceylan ile yöresel sanatçılar sahne aldı. Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler 1 dolarlık banknotlar saçtı. Deste deste dolarların havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu.

        GELİNİN TAKILARI KORUMA EŞLİĞİNDE VALİZLE GELDİ

        Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline takılmak için korumalar eşliğinde sahneye getirilen bir valiz dolusu 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 6 milyon TL para takıldığı belirlendi.

        DAVETLİ BAYILDI, CEYLAN PROGRAMINI KESTİ

        Şarkıcı Ceylan davetlilerden yaşlı bir kişinin fenalık geçirmesi nedeniyle şarkısını yarıda keserek, sağlık görevlileri ve ambulans anonsu yaptı. Davetlilerin müdahalede bulunduğu kişinin daha sonra salon dışına çıkarılarak, kendine geldiği öğrenildi. Çiftin düğünü gece geç saatlere kadar devam etti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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