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        Şanlıurfa'da 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:23
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        Şanlıurfa'da 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.B'nin kaldığı adresi belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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