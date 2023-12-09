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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:08
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
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        Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde 86 ekip ve 339 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı, 51 araca 181 bin 169 lira para cezası uygulandı.

        Uygulama kapsamında, 87 iş yeri denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 29 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

        Denetimler sırasında, 2 çalıntı motosiklet, 7 ruhsatsız tabanca ve 136 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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