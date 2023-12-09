Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde 86 ekip ve 339 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir Uygulaması" gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı, 51 araca 181 bin 169 lira para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında, 87 iş yeri denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 29 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimler sırasında, 2 çalıntı motosiklet, 7 ruhsatsız tabanca ve 136 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.