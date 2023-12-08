Şanlıurfa'da iş bırakma eylemi yapan tekstil işçilerine ilişkin açıklama Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, yetki belgesi bulunmayan farklı sendika üyesi bir grup işçinin Şanlıurfa'daki tekstil fabrikasında yapmış olduğu iş bırakma eylemine ilişkin "Biz dışarda eylem yapan işçilerin protesto hakkına da sendikal özgürlüğüne de saygı duyuyoruz. Ama bunun yasal bir çerçevede yapılması gerekiyor. Çalışanları bu yanlış yola sevk edenler bunun sorumlusudur." dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, yetki belgesi bulunmayan farklı sendika üyesi bir grup işçinin Şanlıurfa'daki tekstil fabrikasında yapmış olduğu iş bırakma eylemine ilişkin "Biz dışarda eylem yapan işçilerin protesto hakkına da sendikal özgürlüğüne de saygı duyuyoruz. Ama bunun yasal bir çerçevede yapılması gerekiyor. Çalışanları bu yanlış yola sevk edenler bunun sorumlusudur." dedi.

Ay, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir grup işçinin iş bırakma eylemi yaptığı tekstil fabrikasında gazetecilere yaptığı açıklamada, iş bırakma eylemine katılan işçilerin, emek dışı unsurlar tarafından ikna edilerek bu yola sokulduğunu söyledi.

Söz konusu fabrikada çalışan üyelerine yönelik toplu iş sözleşmesinin imzalandığını aktaran Ay, "Bu sözleşmeyle Şanlıurfa ölçeğinde yeni kazanım ve iyileşmeler elde edilmiştir. Önemli artışlar sağlanmıştır. Bu sözleşme, sendikamızın imzaladığı diğer sözleşmeler gibi bölgedeki fabrikalara örnek niteliğindedir. Sizlerle omuz omuza tüm süreçleri yönetmeye çalışıyoruz. Burada 3 dönemdir toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikamız, her daim iş barışından yanadır. İş barışını sağlamanın yolu da toplu sözleşmeden geçer. Bu vesileyle 4'üncü dönem toplu iş sözleşmesinin tüm taraflara hayırlara vesile olmasını diliyor, fabrikada iş barışı içinde çalışmayı temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili oldukları iş yerinde başka bir sendika eliyle bilinçli olarak kaos ortamının oluşturulmak istendiğini savunan Ay, şunları kaydetti:

"Sendikamız işletmede yetkili tek sendikadır. Burada söz konusu sözde sendikanın, toplu iş sözleşme imzalama yetkisi yoktur. Barajı dahi geçememiştir. Kanunen nitelikli çoğunluğu sağlayamayan bu sendika, markaları da yanıltarak, markalar üzerinden baskı ve hamle yapmaya çalışmıştır. Biz dışarda eylem yapan işçilerin protesto hakkına da sendikal özgürlüğüne de saygı duyuyoruz. Ama bunun yasal bir çerçevede yapılması gerekiyor. Çalışanları bu yanlış yola sevk edenler bunun sorumlusudur. Maalesef burada işçi arkadaşlarımız iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Biz Öz İplik İş Sendikası olarak hem içeri de hem de dışarıda emekçiye katkı vermeye, hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Emekçinin hakkını korumak bir yana, kasıtlı mağduriyet oluşturuluyor. İsteniyor ki Şanlıurfa'da endüstri olmasın, düzgün iş olmasın, hak mücadelesi olmasın. İsteniyor ki Şanlıurfa'nın pamuğu, gıdası, sanayisi olmasın. Şanlıurfa'nın emeğiyle üretilmiş ürünleri başka yerlere gitsin. Şanlıurfa'nın refahı baltalanmak isteniyor, emeği yok edilmek isteniyor. Şanlıurfa'nın çalışkan insanları iş bulamasın, gurbete gidip iş arasın isteniyor. Olan bitenin açıklaması bundan ibarettir. Ancak buna izin vermeyeceğiz."