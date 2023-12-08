Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.