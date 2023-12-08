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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:57
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'da 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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