Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi zabıta ekiplerince market, manav, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu, ürünler ekiplerce imha edildi.