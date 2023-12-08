Havalimanında bakır kablo hırsızlığı
ŞANLIURFAGAP Havalimanı´nda soğutma sisteminde geçen 450 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Hırsızlık nedeniyle havalimanının soğutma sistemi devre dışı kaldı.
ŞANLIURFAGAP Havalimanı´nda soğutma sisteminde geçen 450 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Hırsızlık nedeniyle havalimanının soğutma sistemi devre dışı kaldı.
Şanlıurfa GAP Havalimanı´ndaki soğutma sisteminden geçen borulardan 450 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu çalındı. Havalimanı personeli yaptığı kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğunu görüp, hırsızlığı fark ederek yetkililere haber verdi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde de herhangi bir sonuç alınamadı. Yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle havalimanın soğutma sistemi devre dışı kaldı.
Olayla ilgili polis adli, havalimanı yönetimi ise idari soruşturma başlattı.
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