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        Havalimanında bakır kablo hırsızlığı

        ŞANLIURFAGAP Havalimanı´nda soğutma sisteminde geçen 450 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Hırsızlık nedeniyle havalimanının soğutma sistemi devre dışı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:20
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        Havalimanında bakır kablo hırsızlığı
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        ŞANLIURFAGAP Havalimanı´nda soğutma sisteminde geçen 450 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Hırsızlık nedeniyle havalimanının soğutma sistemi devre dışı kaldı.

        Şanlıurfa GAP Havalimanı´ndaki soğutma sisteminden geçen borulardan 450 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu çalındı. Havalimanı personeli yaptığı kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğunu görüp, hırsızlığı fark ederek yetkililere haber verdi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde de herhangi bir sonuç alınamadı. Yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle havalimanın soğutma sistemi devre dışı kaldı.

        Olayla ilgili polis adli, havalimanı yönetimi ise idari soruşturma başlattı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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