Eski milletvekili Özcan, hayatını kaybetti (2)

BÖBREKYETMEZLİĞİNDEN TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Ankara´da tedavi gören Özcan´ın cenazesinin TBMM´de yapılacak törenin ardından Şanlıurfa´da toprağa verileceği öğrenildi.

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